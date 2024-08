Ukrainische Geflüchtete und Kriegsveterane in Bonn „Viele von uns sind psychisch und körperlich erschöpft“

Deprimiert und schwerstverletzt lag Pavlo Breus vor gut einem Jahr in der Uniklinik Bonn. Am 10. Juli 2023 war der 29-jährige ukrainische Soldat eingeliefert worden. Im Krieg hatte er sein rechtes Bein verloren, am linken war er zudem schwerverletzt. Breus wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Ganz allein auf sich gestellt, in einem Land, dessen Sprache er nicht spricht. Doch dann folgte ein Lichtblick: Sehr gut erinnert sich Breus daran, wie Mariia Varniaha sein Zimmer betrat, während er gerade mit seiner Mutter telefonierte. „Mama, jemand kommt gerade rein und spricht unsere Sprache“, habe er ins Telefon gerufen, beschreibt der 29-Jährige.