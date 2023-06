Nach Explosionen und Dammbruch Hilfsorganisation Help aus Bonn hilft Menschen in Cherson

Bestürzung über die Vorfälle in Cherson zeigen sich auch bei der Stadt Bonn, die erst in diesem Februar eine Solidaritätspartnerschaft mit der Stadt in der Ukraine eingegangen war. Oberbürgermeisterin Katja Dörner: „Unsere Partnerstadt leidet bereits seit vielen Monaten unter den Auswirkungen des brutalen, russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Jetzt kommt noch die schreckliche Überflutung infolge des zerstörten Staudamms hinzu, deren Folgen für die Menschen und die Natur unermesslich sind.“ Zudem betonte Dörner noch einmal, die Solidarität der Bonnerinnen und Bonner mit den Menschen in der Ukraine.