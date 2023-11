Aktion „Bonn hilft Cherson“ „Dass Sie die Ukraine nicht vergessen, bedeutet den Menschen hier sehr viel“

Info

Darya Romanenko stammt aus Kharkiv in der Ukraine. Sie ist 31 Jahre alt und hat in Freiburg Geschichte und Südslawistik studiert. Seit 2017 ist sie in der humanitären Hilfe und Entwicklungszusammenarbeit tätig. Seit Februar 2023 arbeitet sie für den Verein Help – Hilfe zur Selbsthilfe als Länderdirektorin in der Ukraine. Romanenko spricht fließend Deutsch, so dass das Interview auf Deutsch geführt werden konnte.