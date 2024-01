S-Bahn von Duisdorf bis Mehlem Hindernisse erschweren Erweiterung des Bonner Zugverkehrs

Die Entkoppelung der S-Bahn-Verbindungen vom übrigen Bahnverkehr und ihre Verlängerung nach Bonn-Mehlem auf einem neuen dritten und teilweise vierten Gleis sind technisch möglich. Zu diesem Ergebnis kommt eine unveröffentlichte Vorstudie des Düsseldorfer Ingenieurbüros Spiekermann im Auftrag des Zweckverbands Go Rheinland, die dem GA vorliegt. Go Rheinland ist für die Planung und Beauftragung von Nahverkehrsangeboten in der Region zuständig.