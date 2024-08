Projekt modelliert Klima 2035 Hitzevorsorge könnte Teile Bonns um bis zu vier Grad abkühlen

Baumpflanzungen, Sprühnebel, Dachbegrünung, Sonnensegel: All diese Veränderungen sollen die Stadt an zunehmende Hitze anpassen. Aber welchen Abkühlungseffekt haben sie wirklich? Das hat das Forschungsprojekt „Mutabor“ der Stadt Bonn von Februar 2021 bis Juli 2023 untersucht. Die Erkenntnis: Wenn alle technisch machbaren Maßnahmen umgesetzt würden, wären die Abkühlungseffekte enorm, in manchen Gebieten sogar um bis zu vier Grad.