Höchststand von 6,90 Metern erwartet „Wir hoffen, wir bleiben vom Hochwasser verschont“

Für die Schifffahrt sind zwei Pegel entscheidend, erläutert er dann: der in Oberwinter und der in Köln. Nach den Werten richtet sich, ob er mit seinem Schiff fahren kann oder nicht, und welche Regeln gelten. In Oberwinter liegt der Pegel am Dienstagvormittag bei 5,56 Metern, in Köln bei 6,52 – ist auf dem Monitor zu lesen. Damit gilt Hochwasserwarnstufe 1. Was für Schmitz bedeutet, dass er nicht so schnell fahren darf, und nur im mittleren Drittel des Stroms. „Bei Warnstufe zwei ist dann Schicht“, sagt er. Dann dürfte er nicht mehr fahren.