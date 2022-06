Trödeln im ganzen Stadtgebiet : Bonner Hofflohmärkte öffnen am 26. Juni

Bonn Am 26. Juni verwandeln sich bei den Bonner Hofflohmärkten Vorgärten und Garagen wieder in ein Trödel-Paradies - im gesamten Stadtgebiet. Die Veranstalterin hofft auf Anmeldungen im dreistelligen Bereich.

Übernächstes Wochenende ist es wieder so weit: Im gesamten Stadtgebiet öffnen die Bonner Hofflohmärkte in den Vorgärten, Höfen und Garagen der Stadt. Für Privathaushalte ist das eine Gelegenheit, alten Trödel, selbstgemachte Kunstwerke oder Kleidung direkt auf dem eigenen Grundstück loszuwerden. „So haben auch Leute die Möglichkeit, Sachen zu verkaufen, die kein Auto haben oder anderweitig immobil sind“, sagt die Veranstalterin Vanesa Muhic. „Und es soll die Nachbarschaft zusammenbringen. Das hat teilweise schon Stadtteilfest-Charakter.“

Hofflohmärkte in Bonn: Querschnitt aus typischer Flohmarkt-Ware

Die Bonnerin veranstaltete die Hofflohmärkte von 2016 bis 2018 bereits im Stadtbezirk Beuel. „2018 hatten wir 117 Stände“, erzählt Muhic. Seit vergangenem Jahr gibt es eine Neuauflage; seitdem finden die Flohmärkte in ganz Bonn statt - das letzte Mal im April in der Frühlings-Edition. Im Herbst sollen die Hofflohmärkte ein drittes Mal in diesem Jahr stattfinden. „Im April hat mir das kalte Wetter einen Strich durch die Rechnung gemacht“, erinnert sich Muhic. „Nur“ 44 Stände gab es letztlich; „das lasse ich diesmal nicht gelten“, sagt sie. Sie hofft bei gutem Wetter auf eine dreistellige Zahl an teilnehmenden Familien, Nachbarn und Künstlern.