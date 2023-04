Straßenraub in Bonn Mann bedroht 16-Jährigen am Hofgarten mit Messer

Im Hofgarten in Bonn hat in der Nacht zu Samstag ein 30-Jähriger einen 16-Jährigen mit einem Messer bedroht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll der polizeibekannte Mann aus Remagen gegen 3.50 Uhr den Jugendlichen bedroht und ihn aufgefordert, seine Wertsachen herauszugeben. Als der 16-Jährige floh, wurde eine Streifenwagenbesatzung der City-Wache auf den Vorfall aufmerksam.