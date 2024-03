Raubüberfall im Bonner Hofgarten Polizei nimmt Tatverdächtigen nach Messerattacke auf Jugendlichen fest

Nach der Messerattacke im Hofgarten in Bonn, bei der ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt wurde, hat die Bonner Polizei einen dringend Tatverdächtigen festgenommen. „Der polizeibekannte 19-Jährige wurde am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl wegen schweren Raubes erließ“, teilte Polizeisprecher Michael Beyer am Donnerstag mit. Die Ermittler hätten den Mann demnach am Mittwoch gestellt und einen von der Bonner Staatsanwaltschaft erwirkten Durchsuchungsbeschluss an seiner Wohnanschrift vollstreckt. „Dabei wurden Beweismittel sichergestellt“, so Beyer. Bislang äußert sich der Tatverdächtige nicht zu den Vorwürfen.