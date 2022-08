Fanta 4, Deichkind, Kraftwerk und Robbie Williams : Hofgartenkonzerte in Bonn begeistern zehntausende Besucher

Hofgartenkonzerte, Jeck im Sunnesching und Stadtfeste : Alle Bilder der Groß-Events vom Wochenende in Bonn und der Region In Bonn, Bad Honnef und Siegburg war am Wochenende viel los: Die Hofgartenkonzerte, das Festival Jeck im Sunnesching sowie die Stadtfeste lockten Zehntausende Besucher an. Alle Fotos der Events finden Sie hier.