Hohe Inzidenz bei Kindern : Corona beschäftigt die Jüngsten in Bonn weiterhin

Nach einem Beratungsgespräch impft Axel Gerschlauer einen jungen Patienten. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Inzidenzzahl bei den Kindern und Jugendlichen in Bonn ist weiterhin hoch, die Krankheitsverläufe in der Regel aber zum Glück mild. Vereinzelt gibt es Kritik an den Quarantäne-Regeln. Auch in den Kitas bestimmt das Corona-Geschehen weiterhin den Alltag.