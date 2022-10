Angespannte Lage in Kliniken und Betrieben : Hoher Krankenstand bremst Bonnorange aus

Wegen Krankheitsausfällen kann Bonnorange aktuell die mobilen Grünabfallsammelstellen nicht betreiben. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Krankheitsausfälle, Personalmangel und Ferienzeit: In vielen Betrieben und Einrichtungen in Bonn halten die Mitarbeiter den Laden trotzdem am Laufen. Bonnorange musste wegen Ausfällen nun bis Mitte Oktober die mobilen Grünabfallsammelstellen schließen.