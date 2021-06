Prozess in Bonn : Lebenslänglich und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Lebenslänglich und Sicherungsverwahrung für Mord an Großmutter

Prozess in Bonn

Bonn Nach dem Leichenfund im vergangenen Herbst vor einem Holzlarer Bungalow wurde nun der Enkel der 86-Jährigen vor dem Bonner Schwurgericht verurteilt. Eine als Mittäterin angeklagte 33-jährige Frau wurde hingegen freigesprochen.

Mit einer lebenslangen Haftstrafe und einem Freispruch endete am frühen Dienstagnachmittag das Verfahren um den Mord an einer 86-jährigen Rentnerin aus dem Bonner Ortsteil Holzlar. Der 35-jährige Angeklagte wurde wegen Mordes zur Verdeckung einer Straftat sowie aus Heimtücke verurteilt. Außerdem ordnete die Kammer unter dem Vorsitz von Klaus Reinhoff die anschließende Sicherungsverwahrung des Verurteilten an. Eine mitangeklagte 33-jährige Bekannte des Täters wurde hingegen freigesprochen: Das Gericht war sich zwar sicher, dass sich die Frau des Diebstahls und der Hehlerei schuldig gemacht hatte – diese Tatbestände waren nicht Gegenstand des Verfahrens. Möglicherweise muss ich die Frau aber dafür erneut vor Gericht verantworten.