Ermittler bitten um Hinweise Polizei ermittelt zu Serie von Wohnungseinbrüchen in Holzlar

Beuel · In Holzlar ist es in den vergangenen Tagen zu einer Reihe von Einbrüchen in Wohnhäusern gekommen. Unbekannte hatten sich über Terrassen und Fenster Zugang zu mindestens vier Wohnhäusern verschafft. Die Polizei bittet um Hinweise.

22.01.2024 , 10:30 Uhr

Die Bonner Polizei ermittelt nach einer Reihe von Wohnungseinbrüchen in Holzlar (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein





Nach Polizeiangaben ist es in dem Zeitraum von Donnerstag, 18. Januar, 16.30 Uhr, bis Samstag, 20. Januar, 8.00 Uhr, im Bonner Ortsteil Holzlar zu insgesamt vier Wohnungseinbrüchen gekommen. Es könne von einem Zusammenhang ausgegangen werden. Unbekannte brachen in der Straße „Im Gerott“ und an der Holzlarer Hauptstraße Terrassentüren und Fenster der Wohnhäuser auf und durchsuchten anschließend die Zimmer nach Wertgegenständen. Noch ist nach Polizeiangaben unklar, welche Gegenstände gestohlen wurden. Die Täter entkamen unerkannt. Auch einen fünften Einbruch an der Straße „Am Rehsprung“ bringen die Ermittler mit den weiteren Einbrüchen in Verbindungen. Hier hebelten die Einbrecher ein Fenster auf. Nach Einschätzung der Polizei soll das in der Zeit von Montag, 15. Januar, bis Samstag, 20. Januar, geschehen sein. Die Bonner Kriminalpolizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet nun um Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter der Telefonnummer 0228/150 an oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

(ga)