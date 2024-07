„Hotel am Römerhof“ wird Boardinghaus Kleines Hotel in Bonn rüstet sich für Kurzzeitvermietungen

Das „Hotel Am Römerhof“ war lange ein klassischer Familienbetrieb, nun wird das Gebäude an der Römerstraße in Bonn zu einem sogenannten Boardinghaus umgebaut - samt umfassender Sanierung. Solche hotelähnlichen Betriebe gibt es immer häufiger in Bonn. Sie bieten Zimmer und Appartements an, oft auch für längere Vermietungen bis zu einem halben Jahr. „Die Zimmer sind wie bei einem klassischen Hotel, aber ein Großteil ist mit Küchen ausgestattet“, sagt Wolfgang Lintermann, der das Projekt mit dem Ehepaar Anna-Lena und Marc Gödde von WFG Invest GmbH entwickelt.