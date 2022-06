Zwischen Bonn und Bornheim : Hubschrauber der Bundespolizei entdecken spielende Kinder im Gleis

Bonn Die Bundespolizei hat bei Ausbildungsflügen mehrere Kinder in den Bahngleisen entdeckt. Die eingeleiteten Rettungsmaßnahmen am Boden wurden aus der Luft unterstützt.

Am späteren Sonntagabend haben Hubschrauber der Bundespolizei mehrere spielende Kinder in Bahngleisen entdeckt. Der erste Vorfall ereignete sich zwischen dem Bahnhof Roisdorf und Bonner Hauptbahnhof. Drei Geschwister im Alter von zwölf, 13 und 16 wurden beim Spielen in lebensgefährlicher Umgebung entdeckt.