Einsatz am Bonner Hauptbahnhof : Polizei versorgt entlaufende Hündin Sheila

Bonn Der Bundespolizei am Bonner Hauptbahnhof wurde am Mittwoch ein entlaufender Hund gebracht. Die Beamten kümmerten sich um das Tier - bis zum freudigen Wiedersehen mit seinem Herrchen.

Erst lief Hündin Sheila weg, dann traf sie ihr Herrchen bei der Polizei am Bahnhof in Bonn wieder. Von diesem Wiedersehen am Mittwochmittag berichtet die Bundespolizei am Donnerstag. Demnach brachte ein Mann die Hündin vorbei, nachdem ihm das Tier im Personentunnel des Bahnhofs entgegenlief. Herrchen oder Frauchen waren nicht zu sehen.