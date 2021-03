Prozess wegen Jagdhund : Bonner Hundebesitzer verklagt Postboten

Bonn Ein Bonner Hundebesitzer hat seinen Postboten verklagt. Der Briefträger hatte behauptet haben, dass der Jagdhund des Klägers gefährlich sei. Die Behörden schritten ein. Das wollte der Hundebesitzer nicht auf sich sitzen lassen.

Viel Einigkeit scheint es zwischen Kläger und Beklagtem nicht zu geben – fest steht wohl nur, dass der 44-jährige Briefträger am 19. Mai 2018 wie immer die Post austrug. Als er zum Haus des Klägers kam, soll sich dessen Hund in der Obhut eines Nachbarn befunden haben; die Grundstücke grenzen offenbar unmittelbar aneinander. Dass es zu einem Zusammentreffen gekommen sein muss, bestreitet auch der zu diesem Zeitpunkt abwesende Hundebesitzer nicht: Die sei aber völlig harmlos gewesen. Weil das Tor offen gestanden habe, sei es zu einer Begegnung zwischen Bote und Hund gekommen. Ersterer habe aber keine Verletzung erlitten – schließlich habe er ja die Post weiter ausgetragen. Auch habe sein Nachbar den Postler explizit gefragt, ob alles in Ordnung sei. Er dürfe gerne ins Haus kommen und sich selber im Badezimmer untersuchen.

Der Kläger argumentiert, sein Hund habe den Postboten nur ins Bein „gezwackt“

Der beklagte Postbote beantragt die Klage abzuweisen, der Hund habe ihn in den Oberschenkel gebissen, was im Krankenhaus auch unzweifelhaft festgestellt worden sei. Er sei auch einen guten Monat lang arbeitsunfähig gewesen, die Versicherung des Hundebesitzers habe ihm daher auch bereits 1500 gezahlt. Offenbar erging in der Sache bereits ein erstes Versäumnisurteil: Im vergangenen Sommer war der Kläger nämlich nicht erschienen und so wies das Gericht die Klage ab. Dagegen hat der Hundebesitzer aber Einspruch eingelegt und so werden die Parteien voraussichtlich im Mai erneut aufeinandertreffen.