Rochusstraße gesperrt : Hunderte Landwirte bei Demo am Montag in Bonn erwartet

Schon 2019 demonstrierten Landwirte in der Bonner Innenstadt. Am 15. August wollen sie vor das Landwirtschaftsministerium in der Rochusstraße ziehen. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Hunderte Landwirte wollen am Montag mit ihren Traktoren in Bonn demonstrieren. Geplant ist eine Versammlung vor dem Landwirtschaftsministerium in Duisdorf. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.



Hunderte Landwirte wollen am kommenden Montag, 15. August, in der Zeit von 6 bis 15 Uhr vor dem Landwirtschaftministerium in Bonn-Duisdorf demonstrieren. Dies teilte die Polizei am Donnerstag mit. Angemeldet hat die Versammlung mit dem Thema „Wir ackern für den Frieden“ der Verein „Land schafft Versorgung NRW e. V.“. Erwartet werden rund 500 Teilnehmer und 200 Traktoren.

Die Polizei wird daher die Rochusstraße im Versammlungszeitraum zwischen der Villemombler Straße und dem Hermann-Wandersleb-Ring für den Durchgangsverkehr sperren. Eine Umleitung wird über die Villemombler Straße und den Schieffelingsweg eingerichtet. Nach Planungen der Polizei werden die Teilnehmenden ihre Traktoren auf dem Hermann-Wandersleb-Ring in Richtung Innenstadt und auf der Provinzialstraße in Richtung Lengsdorf parken. Der Verkehr wird in diesen Bereichen einspurig laufen. Der Anliegerverkehr und die Nutzung des Rad- und Fußwegs werden im gesperrten Bereich der Rochusstraße trotz Sperrung möglich sein, heißt es von der Polizei.

Diese wird die Demonstration mit einem größeren Aufgebot begleiten. Am Tag selbst werden aktuelle Informationen zur Verkehrslage über Twitter und Facebook veröffentlicht. Außerdem wird von 7 Uhr bis 15 Uhr ein Bürgertelefon unter der 0228/15-3030 eingerichtet.

(ga)