Rochusstraße gesperrt : Hunderte Landwirte demonstrieren heute in Bonn

Schon 2019 demonstrierten Landwirte in der Bonner Innenstadt. Am 15. August wollen sie vor das Landwirtschaftsministerium in der Rochusstraße ziehen. Foto: Benjamin Westhoff

Update Bonn Hunderte Landwirte wollen heute mit ihren Traktoren in Bonn demonstrieren. Geplant ist eine Versammlung vor dem Landwirtschaftsministerium in Duisdorf. Es kommt zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Ein altes Schlachtmotto der Landwirte auf ihren Demonstrationen ist an eine biblische Geschichte angelehnt. Es lautet: „Sie säen nicht, sie ernten nicht, aber sie wissen alles besser.“ Gemeint sind die Politiker. Es könnte auch über dem Protest stehen, den der Verein Land sichert Versorgung NRW für diesen Montag in Bonn angekündigt hat.

Wie Anmelder Klaus Weber und die Bonner Polizei am Donnerstag mitteilten, würden 500 Teilnehmer mit rund 200 Traktoren erwartet. Weber geht davon, dass es durchaus mehr werden könnten, wie er dem General-Anzeiger sagte.

Die angemeldete Demo findet vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Duisdorf statt. Die Traktoren sollen links und rechts der Straße parken. Für den Zeitraum von 6 Uhr morgens bis 15 Uhr nachmittags kündigt die Polizei eine Sperrung der Rochusstraße im Abschnitt zwischen den Einmündungen Villemombler Straße und Provinzialstraße für Durchfahrende an.

Eine Umleitung in beide Fahrtrichtungen führt in dieser Zeit über die Villemombler Straße, den Schieffelingsweg und die Provinzialstraße hin zum Hermann-Wanderleb-Ring (siehe Grafik). Radfahrer und Fußgänger sind von der Sperrung nicht betroffen. Anliegern im gesperrten Bereich sichert die Polizei die Aus- und Einfahrt zu. Von 7 bis 15 Uhr ist für Fragen zum Verkehr ein Bürgertelefon eingerichtet, ☎ 02 28/15 30 30.

EU-Kommission: Kein Pflanzenschutz im Landschaftsschutzgebiet

Wie Weber erklärte, steht im Fokus des Protests der Vorschlag für eine Verordnung der EU-Kommission, der im Juni öffentlich wurde. Bis 2030 sollen unter anderem der Einsatz chemischer Pestizide in der Europäischen Union halbiert und 80 Prozent der geschädigten Ökosysteme in Europa wiederhergestellt werden. Der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln in Schutzgebieten soll ganz verboten werden. Die in den vergangenen Wochen viel diskutierten Vorschläge zur „Wiederherstellung der Natur“ sollen im September in Brüssel debattiert werden.

Weber sagte dem GA, dass der Vorstoß aus Brüssel in seiner jetzigen Form einer „Politik gegen die Landwirte gleichkomme“. Denn er laufe darauf hinaus, dass die Düngung auf weiten Teilen der agrarwirtschaftlichen Flächen in Nordrhein-Westfalen gar nicht mehr zulässig wäre. „80 Prozent der Flächen in NRW liegen im Landschaftsschutzgebiet, im Rhein-Sieg-Kreis sind es noch mehr“, erklärte der Nebenerwerbslandwirt aus Lohmar, dessen Familienbetrieb seit 360 Jahren existiert.

Die meisten regionalen Bauer sind Direktvermarkter

Die meisten Bauern in der Region seien Direktvermarkter. Wenn sie keinen Pflanzenschutz mehr betreiben dürften, würde sich die Landwirtschaft für sie nicht mehr rechnen. Das betreffe nicht nur die konventionelle Agrarwirtschaft, sondern auch den biologischen Anbau, meint Weber. Dadurch rückten die ebenfalls von der Politik angestrebten Ziele, die biologische Landwirtschaft anteilig von derzeit acht Prozent auf 30 Prozent an der Gesamternte zu steigern, in weite Ferne.

Für Montag hat der Verein, der nach Auskunft des Lohmarers Bauern aus Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Niedersachsen und Hessen zur Teilnahme aufgerufen hat, unter anderem die regionalen Abgeordneten in Brüssel, aber auch die agrarpolitischen Sprecher der Fraktionen und die ministeriellen Staatssekretäre eingeladen. Der Präsident des Rheinischen Landwirtschafts-Verbands, Bernhard Conzen, haben sein Kommen schon zugesagt. In Anbetracht des Ukraine-Krieges und dem Thema Eigenversorgung steht der Protest unter der Überschrift „Wir ackern für den Frieden“.

Ministeriumsmitarbeiter können im Homeoffice arbeiten

Das Bundeslandwirtschaftsministerium teilte auf Anfrage mit, die Polizei habe über die Demonstration informiert. „Zur Frage, ob es am Montag bei der Veranstaltung zu einem Gespräch mit den Initiatoren kommen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Aussage getroffen werden“, hieß es von einem Sprecher. Mitarbeitern habe man wegen der angekündigten Sperrung empfohlen, wenn möglich im Homeoffice zu arbeiten.

Vor drei Jahren haben die Landwirte das letzte Mal eine große Demonstration gegen die Agrarpolitik in Bonn abgehalten. Neben eindrucksvollen Bildern Hunderter Traktoren blieb der Tag noch eine ganze Zeit in Erinnerung haften, weil die Polizei 400 Traktorfahrer auf ein abgeerntetes Maisfeld in Buschdorf lotste.