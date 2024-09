Polizeischüsse nach Attacke in Bonn Identität des gestorbenen Messer-Angreifers geklärt

Zuvor soll der 42-Jährige am Heinrich-Böll-Ring wenige hundert Meter entfernt zwei Menschen mit einem Messer angegriffen haben. Die Polizei geht von einem Streit unter Bekannten im Obdachlosen-Milieu aus. So kannten sich die Opfer, ein 32 Jahre alter Mann und die 43 Jahre alte Frau, und der Täter offenbar gut. Sie sollen unter der Brücke, die als Heinrich-Böll-Ring über den Rheindorfer Bach führt, gelebt haben. Am Flussufer, direkt am Bauwerk, ist demnach auch die Bluttat passiert. Mit mehreren Stichen hat der Angreifer den Mann schwer verletzt, er traf unter anderem das Gesicht, den Oberarm und den Rücken. Die Frau erlitt Verletzungen am unteren Bein. Beide kamen ins Krankenhaus.