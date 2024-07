Mann in Frankfurt festgenommen Illegale Prostitution am Bonner Hochstadenring

Einen Schleuserring, der auch in Bonn tätig war, hat die Polizei am Mittwoch ausgehoben. Wie die Behörden mitteilen, nahm man einen 53-Jährigen in seiner Wohnung in Frankfurt fest und brachte ihn anschließend ins Bonner Polizeipräsidium. Der vorläufigen Festnahme war ein länderübergreifender Einsatz vorausgegangen, bei dem insgesamt acht Wohnungen durchsucht wurden, darunter zwei in Bonn sowie eine Troisdorf.