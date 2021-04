Kostenpflichtiger Inhalt: Mehr schwere Corona-Fälle : In Bonner Klinik droht über Ostern Engpass bei Intensivbetten

Randolf Forkert leitet die Intensivstation des Johanniter-Krankenhauses: „Wir haben es mittlerweile immer mehr mit der britischen Variante des Coronavirus’ zu tun, bei der wir schwerere Verläufe beobachten.“ Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Intensivstationen in der Stadt könnten in kürzester Zeit an ihre Kapazitätsgrenzen gelangen. Aus einem Bonner Krankenhaus gibt es dazu schon eine klare Warnung. Vermehrt haben es die Ärzte mit der britischen Mutante zu tun. Sie beobachten schwerere Krankheitsverläufe bei den 40- bis 60-Jährigen.