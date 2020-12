Die Bundesstadt im Lockdown : Eindrücke aus Bonn: So leer ist die Innenstadt

Bonn Seit Mittwoch sind die Geschäfte des Einzelhandels geschlossen, im öffentlichen Raum gelten strenge Kontaktbeschränkungen. Die Fußgängerzonen in Bonn sind entsprechend leer. Eindrücke aus der Innenstadt.

So wie es zu erwarten war, sind die Fußgängerzonen in der Bonner Innenstadt deutlich leerer, seit die Geschäfte am Mittwoch wegen des Lockdowns schließen mussten. Waren am Montag vor dem Lockdown im Laufe des Tages noch mehr als 33.000 Menschen auf der Bonner Poststraße unterwegs, waren es am Mittwoch nur noch etwas mehr als 10.000.