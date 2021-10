Bombardierung am 18. Oktober 1944 : Neuer Foto-Fund zeigt das zerstörte Bonn in 1945

Totengedenken

An diesem Montag, 18. Oktober, findet im Innenhof des Frauenmuseums in der Nordstadt, Im Krausfeld 10, um 11 Uhr eine Gedenkfeier am Denkmal der Kriegstoten statt. Seit nunmehr neun Jahren wird im Innenhof des Frauenmuseums und in der Gertrudiskapelle die Gedenkfeier für die Kriegstoten des Bombenangriffs auf die Bonner Altstadt veranstaltet. Dabei wird auch an die Zerstörung von Nivelles im Jahr 1940 durch deutsche Truppen gedacht. Nivelles in Brabant ist die Geburtsstadt der Heiligen Gertrud, einer Urahnin von Karl dem Großen.