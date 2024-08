Familienbetrieb in Bonn Beliebter Imbiss in der Nordstadt schließt für immer

Bonn · Imbiss Klassen in der Bonner Nordstadt soll in diesem Jahr schließen. Warum der Betreiber die beliebte Gaststätte an der Bornheimer Straße aufgibt, erläutert eine Anzeige.

26.08.2024 , 18:00 Uhr

Der Imbiss Klassen in der Bonner Nordstadt von außen. Foto: Niklas Schröder