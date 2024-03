Gastronomie und Einzelhandel Die Bonner Innenstadt wandelt sich zur Genussmeile

Ins ehemalige Schuhgeschäft Görtz an der Ecke zum Bonner Marktplatz zieht Starbucks ein. Es zeigt sich ein Trend: Gastronomie statt Handel, auch im Blömer-Haus. „Das neue Coffee House mit 175 Quadratmetern Verkaufsfläche und circa 75 Quadratmetern Nebenfläche wird voraussichtlich noch in 2024 eröffnen“, kündigt die Lührmann GmbH an, die bei der Anmietung beraten hatte. Der verantwortliche Lührmann-Mitarbeiter André Michel spricht in einer Pressemitteilung von „einer der attraktivsten Einzelhandelsflächen der Bonner Innenstadt“. Nur eben jetzt nicht mehr für Einzelhandel.