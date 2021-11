Betreiber spricht von „Trauerspiel“ : Impfpraxis im Brückenforum hat kein Biontech mehr

In der Impfpraxis im Brückenforum steht nur noch der Impfstoff von Moderna für Impfungen zur Verfügung. Foto: Nicolas Ottersbach

Bonn Die Reduzierung des Impfstoffs von Biontech trifft neben der Stadt Bonn nun auch die Impfpraxis im Brückenforum und in der Südstadt. Dort wird von diesem Dienstag an nur noch Moderna verimpft.

Die Reduzierung des Biontech-Impfstoffs trifft nun auch die Impfpraxen im Bonner Brückenforum und in der Südstadt. Wie Betreiber Sandro Heinemann mitteilt, wird dort von diesem Dienstag an nur noch der Impfstoff von Moderna verimpft. Da unter 30-Jährige und Schwangere nach der ak­tu­el­len Emp­feh­lung der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on derzeit nur mit Biontech geimpft werden sollen, bittet der Betreiber diese Personengruppen, bis auf Weiteres nicht zur Impfpraxis in der Weberstraße und im Brückenforum zu kommen.