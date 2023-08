GA gelistet Hundefreundliche Restaurants in Bonn und der Region

Das italienische Restaurant Tuscolo gibt es in Bonn sowohl am Frankenbad als auch direkt am Bonner Münster. In Siegburg gibt es ebenfalls ein Tuscolo. Demnächst soll auch eines in Rheinbach eröffnen. Hunde sind sowohl drinnen als auch draußen erlaubt. Auch ein spontaner Restaurantbesuch mit Hund ist im Tuscolo jederzeit möglich, bestätigt das Restaurant auf Nachfrage.