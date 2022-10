GA gelistet : In diesen Bonner Kneipen wird gespielt

Ob Darts, Beer Pong Tuniere, regelmäßige Pubquiz oder Schocken: in Bonner Kneipen gibt es zahlreiche Spieleangebote. Foto: dpa/Britta Pedersen

Bonn Kicker, Darts oder auch Beer Pong - Bonn hat für seine Kneipenbesucher mehr zu bieten als Bier, Softdrinks und Cocktails. Wir haben Kneipen und ihre Spielangebote aufgelistet.



Darts und Kicker gehören für viele bei einem Kneipenbesuch dazu. Daneben bieten einige Lokale aber auch weitere Spiele in ihrem Angebot oder richten gar Turniere aus. Wir geben einen Überblick, in welchen Bars und Kneipen gespielt wird und welche Angebote diese haben.

Babel

Fußball gucken und nebenbei ein bisschen spielen? Dafür ist das Babel genau die richtige Adresse. Nicht nur der Kicker im hinteren Bereich der Kneipe begeistert Spielfreunde. Besonders wer kein Freund der klassischen Spiele ist, dürfte beim Schocken Spaß haben. Bei dem Würfelspiel geht es vielmehr darum, wer die nächste Runde zahlt.

Angebot: Knobelbecher zum Schocken, Kartenspiele, Kicker

Knobelbecher zum Schocken, Kartenspiele, Kicker Adresse: Breite Straße 67, 53111 Bonn

Breite Straße 67, 53111 Bonn Kontakt: 0228/84255907, Facebook

0228/84255907, Facebook Öffnungszeiten: Täglich ab 17.30 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr für Bundesligaspiele, ab 13 Uhr bei Spielen des FC St. Pauli

Die Wache

Bingo am Montag, Kickerturnier am Dienstag, Schocken am Mittwoch und das Pubquiz am Donnerstag: In der Wache gibt es fast jeden Tag ein Spiele-Event. Die Gewinner können sich über Preise wie Long-Drinks oder den “Bezahl-50-%-auf-alles-Pass“ freuen.

Angebot: Bingo, Kicker, Pubquiz

Bingo, Kicker, Pubquiz Adresse: Heerstraße 145, 53111 Bonn

Heerstraße 145, 53111 Bonn Kontakt: 0179/5450417 (tagsüber), 0228/36035337 (ab 19 Uhr), die-wache.com

0179/5450417 (tagsüber), 0228/36035337 (ab 19 Uhr), die-wache.com Öffnungszeiten: Täglich von 19 bis 5 Uhr

Flynn's Inn

Das Flynn's Inn bezeichnet sich selbst als "Beste Whiskey Bar in Bonn". Passend dazu gibt es für den Gewinner des Kneipenquizzes am Dienstag eine Flasche Whiskey geschenkt. Doch nicht nur der Tisch mit den meisten richtigen Antworten wird belohnt, auch ein Preis für die witzigste Antwort wird ausgelobt. Für Unentschlossene gibt es jede Woche einen neuen "Whiskey of the week".

Angebot: Kneipenquiz am Dienstag

Kneipenquiz am Dienstag Adresse: Wolfstraße 45, 53111 Bonn

Wolfstraße 45, 53111 Bonn Kontakt: 0228/38765343, info@flynns-inn.de, flynns-inn.de

0228/38765343, info@flynns-inn.de, flynns-inn.de Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag 17 bis 1 Uhr, Freitag und Samstag von 17 bis 3 Uhr, Sonntag 15 bis 23 Uhr

Musiktruhe

Die Musiktruhe nennt sich selbst "Bonns gemütlichste Altstadtkneipe". Eine 18 Meter lange Theke schlängelt sich durch den schmalen Raum. Für das Kneipenflair dürfen Billardtisch und Dartscheibe nicht fehlen.

Angebot: Darts und Billard

Darts und Billard Adresse: Maxstraße 40, 53111 Bonn

Maxstraße 40, 53111 Bonn Kontakt: 0228/693931, info@musiktruhe-bonn.de, musiktruhe-bonn.de

0228/693931, info@musiktruhe-bonn.de, musiktruhe-bonn.de Öffnungszeiten: Täglich ab 20 Uhr

The Dubliner Irish Pub

Das Dubliner Irish Pub biete ein umfangreiches Programm für Kneipenspielliebhaber. Jeden Donnerstag können Spieler ihr Geschick bei der Beer Pong Night beweisen. Außerdem stehen Knobelbecher und eine Dartscheibe bereit. Der Doppel-Mittwoch startet mit einem Quiz, bei dem flüssige Preise gewonnen werden können, und geht dann in einen Karaokeabend über. Wo in Bonn Karaoke gesungen werden kann, haben wir hier aufgelistet.

Angebot: Beer Pong Tunier, Knobelbecher zum Schocken, Dart, Quiz

Beer Pong Tunier, Knobelbecher zum Schocken, Dart, Quiz Adresse: Maxstrasse 18-20, 53111 Bonn

Maxstrasse 18-20, 53111 Bonn Kontakt: 01517 4394447, info@dubliner-bonn.de, https://dubliner-bonn.de/

01517 4394447, info@dubliner-bonn.de, https://dubliner-bonn.de/ Öffnungszeiten: Täglich ab 20 Uhr

The Pub Bonn

Im Veranstaltungssaal des „The Pub“ findet jeden Mittwoch Karaoke und jeden Donnerstag ein Pubquiz statt. Außerdem kann für zehn Euro die Stunde die pub-eigene Kegelbahn gemietet werden.

Angebot: Beer Pong Tunier am Donnerstag, Knobelbecher zum Schocken, Dart, Quiz

Beer Pong Tunier am Donnerstag, Knobelbecher zum Schocken, Dart, Quiz Adresse: Kölnstraße 47, 53111 Bonn

Kölnstraße 47, 53111 Bonn Kontakt: 0228 / 94731639, info@thepub-bonn.de, thepub-bonn.de

0228 / 94731639, info@thepub-bonn.de, thepub-bonn.de Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag ab 19 Uhr, Samstag ab 11 Uhr

Limes

Auf der Internetseite wirbt das Limes mit "50 Sorten Bier, gute Musik, ein Kicker und nette Leute". Einmal pro Quartal gibt es ein Kicker-Turnier für die Kneipenspieler. Jeden Samstag können Gäste ihr Glück testen und für 2,50 Euro ihr Bier auswürfeln.

Angebot: Kickertisch, Kickertunier

Kickertisch, Kickertunier Adresse: Theaterstraße 2, 53111 Bonn

Theaterstraße 2, 53111 Bonn Kontakt: 0228/5552768 (ab 19 Uhr), limes-musikcafe-bonn.de

0228/5552768 (ab 19 Uhr), limes-musikcafe-bonn.de Öffnungszeiten: Montag bis Samstag ab 17 Uhr

Es handelt sich hierbei um eine Auflistung an Spiele-Kneipen in Bonn, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit hat oder objektiven Kriterien gefolgt wäre. Es handelt sich ebenfalls nicht um eine Rangfolge. Die Reihenfolge ist willkürlich. Fehlen Angebote oder eine Kneipe oder ein Bar in der Auflistung? Schicken Sie uns eine E-Mail an online@ga.de.

(ga)