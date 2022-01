Städte-Ranking : Bonn in Rangliste zur Blitzer-Dichte weit vorne

Auch an der Reuterstraße wird in Bonn regelmäßig geblitzt. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Laut einer aktuellen Analyse soll die Blitzer-Dichte in Bonn unter der 40 größten Städten in Deutschland vergleichsweise hoch sein. Die Stadt landet in dem Ranking auf den vorderen Plätzen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

In Bonn gibt es gemessen an der vorhandenen Straßenfläche die drittmeisten Geschwindigkeitskontrollen unter den 40 größten Städten Deutschlands. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Analyse der Kanzlei Goldenstein Rechtsanwälte. Demnach stehen in Bonn durchschnittlich 21,6 feste, mobile und teilstationäre Blitzer pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche. Lediglich in Wuppertal (34) und Freiburg (22,3) liege dieser Wert noch höher.

Für die Analyse hat die Kanzlei laut eigener Mitteilung mithilfe mehrerer Blitzer-Apps die Anzahl an Messstellen in den 40 deutschen Städten ermittelt und diese Zahl ins Verhältnis zur jeweiligen Straßenfläche gesetzt. Im Schnitt werden demnach pro Tag und 1000 Hektar Straßenfläche 11,8 Blitzer aufgestellt.

Weitere Infos zur Analyse gibt es unter www.ra-goldenstein.de/neuigkeiten/blitzer-ranking.

(buj)