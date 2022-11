Bonn-Information stellt neues Programm vor : Mit Stadtführungen das authentische Bonn wiederentdecken

Bonn Ob zu Fuß, mit dem Bus oder zu Schiff: auch für 2023 bietet die Bonn-Information wieder ein abwechslungsreiches Programm an Stadtführungen an. Neu ist beispielsweise eine karnevalistische Stadtrundfahrt mit dem Bonner Prinzenpaar.

Es wird wuselig: Sowohl Touristen als auch Einheimische tummeln sich in diesen Tagen auf den Bonner Weihnachtsmärkten. Den Adventszauber auf eine ganz besondere Art erleben können die Teilnehmer eines von Bonn-Information erstmals angebotenen Spaziergangs durch das „andere“ weihnachtliche Bonn. „Beim Besuch der Remigiuskirche oder des Münsters mit der Bonner Krippe lernen wir viele Adventsbräuche kennen“, verrät Birgit Landsberg. Die stellvertretende Leiterin der Bonn-Information bietet den rund zweistündigen Stadtrundgang während der Weihnachtsmarktzeit donnerstags um 15 Uhr an. Es ist nur einer von zahlreichen neuen Programmpunkten, die das Team der Bonner Tourist-Information bereithält.

1800 Mal im Einsatz

Nicht weniger als 60 Gästeführer werden auch 2023 wieder für die Bonn-Information unterwegs sein. Nach den pandemiebedingten Einschränkungen ist die Nachfrage in diesem Jahr deutlich gestiegen: Insgesamt kamen die Gästeführer mit rund 1800 Einsätzen fast an die Zahlen von 2019 heran, als gut 2000 Einsätze gezählt wurden.

„In den vergangenen zwei Jahren, in denen man weniger reisen konnte, haben viele ihre Stadt neu entdeckt“, berichtet Melanie von Seht, Leiterin der Bonn-Information. So haben viele Bonner beispielsweise bei einer Stadtrundfahrt mit dem roten Doppeldeckerbus ihre eigene Stadt erkundet.

Für neu zugezogene und alteingesessene Bonner

Nachdem die Reiseeinschränkungen gelockert wurden, erfreute sich Bonn dieses Jahr auch wieder als Wochenendausflugsziel großer Beliebtheit. Attraktionen des politischen Bonns von der Villa Hammerschmidt bis zum Alten Plenarsaal locken nicht nur Touristen an, auch Bonner zeigen großes Interesse an der Geschichte ihrer Stadt: „Diese Touren sind immer sehr schnell ausgebucht“, berichtet von Seht. Eine Reise in eine noch entferntere Zeit ermöglicht die neue Tour „Der Leibgardist von Kurfürst Clemens August“, die nach großer Nachfrage kommendes Jahr wieder angeboten wird. Ebenfalls neu im Programm: „Auf den Spuren der Römer“, passend zur Aufnahme des Niedergermanischen Limes ins Weltkulturerbe.

„Wir erleben den Trend, dass auch bei Touristen nicht nur die Top 10 Sehenswürdigkeiten von Bonn gefragt sind, sondern verstärkt der Wunsch da ist, das authentische Bonn kennenzulernen“, sagt von Seht. Die Bonn-Information bietet daher eine ganze Reihe an Stadtführungen durch verschiedene Stadtteile an, bei denen auch neu zugezogene und alteingesessene Bonner noch viel Neues erfahren. So kann man beispielsweise bei Spaziergängen das Flair der Südstadt kennenlernen oder an Stadtrundgängen auf Bönnsch teilnehmen.