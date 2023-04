Marathon, Demos, Kirschblüte Warum die Bonner Innenstadt am Wochenende besonders voll wird

In der Altstadt dürfte es am gesamten Wochenende voll werden. Gutes Wetter trifft auf die Kirschblüte und den beliebten Haus­türflohmarkt. Der sei inzwischen eine Art Tradition, sagen die Veranstalter, denn ihn gibt es dieses Jahr zum zwölften Mal. Am Samstag bieten Anwohnerinnen und Anwohner der Altstadt von 11 bis 17 Uhr in Hinterhöfen, Hauseingängen und Kellern Gebrauchtes, Kurioses und Antikes an. „Der Flohmarkt ist in jedem Jahr ein großer Publikumsmagnet“, sagt Organisatorin Cordula Brendel, „hier finden die Besucherinnen und Besucher ganz sicherlich das eine oder andere tolle Schnäppchen. Und natürlich lässt sich der Flohmarktbesuch hervorragend mit einem Spaziergang unter den Kirschblüten verbinden.“