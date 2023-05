Bonner Innenstadt Unbekannte brechen in Gaststätte ein und stehlen Alkohol

Am 4. März sind bislang Unbekannte in eine Gaststätte an der Bonngasse in der Bonner Innenstadt eingedrungen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand der Polizei Bonn brachen die Täter gewaltsam die Eingangstür auf und entwendeten aus der hauseigenen Cocktail-Bar mehrere alkoholische Getränke. Als Tatzeitpunkt wird 2.30 Uhr vermutet. Wohin die Täter flüchteten, ist bislang noch unbekannt.