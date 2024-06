Summende Plagegeister in Bonner Wohnungen Wenn Puck, die Stubenfliege, einfach nervt

Meinung | Bonn · Insekten in unseren Wohnungen: Da ist fast schon normal. Und gar nicht so leicht, sie daraus zu vertreiben. Was alles so nervt, ergründet GA-Redakteur Richard Bongartz.

Von Richard Bongartz Redakteur Bonn

17.06.2024 , 05:00 Uhr

Fliegen scheinen Menschen zu mögen und ziehen gerne bei ihnen ein. Foto: Marcel Kusch