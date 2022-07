Mit Integrationspreis ausgezeichnet : Bonner unterstützen Zugewanderte mit viel Einsatz und Herz

GA-Sommerserie 2022 : „Ich liebe die Vielfalt in Tannenbusch“ Ramy Azrak ist überzeugter Tannenbuscher. Er lebt und arbeitet in dem Bonner Ortsteil, den viele in erster Linie mit sozialen Problemen verbinden. Warum das nur ein Teil des Bildes ist und an welcher Stelle Tannenbusch der Rheinaue ähnelt, sagt der 43-Jährige im Interview.