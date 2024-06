Fußball und Familienhilfe Bonner Integrationspreis geht in diesem Jahr an gleich zwei Organisationen

Um den Kindern und Jugendlichen, die kein oder kaum ein Wort Deutsch oder Englisch sprechen, die Spielregeln beibringen zu können, entwickelt der Verein Bildkarten. Zudem hat Jugendtrainer Salim Mehdaoui einen Leitfaden entwickelt, wie unter den erschwerten Bedingungen in einer Flüchtlingseinrichtung erfolgreich ein Fußballtraining für Kinder durchgeführt werden kann. Bislang haben in den zwei Jahren schon rund 500 Mädchen und Jungen an der Fußball-AG teilgenommen.