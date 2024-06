Ärger um Landesbehördenhaus in Bonn Nachbar-Eigentümer kritisiert Hochhaus-Pläne der Stadt im Bundesviertel

Gerade als die Pläne für die Bebauung des Geländes des ehemaligen Landesbehördenhauses im Bundesviertel konkreter werden, kommt Kritik vom Nachbar-Eigentümer: Die Art-Invest Real Estate, die auch den Bürokomplex am Neuen Kanzlerplatz gebaut hat, bemängelt in einer Mail an die Stadtspitze und die Ratsfraktionen, dass sie in die städtebaulichen Planungen noch nicht miteinbezogen worden sei. Besonders ein Punkt bereitet dem Grundstücksnachbarn offenbar Sorgen: Die Idee, ein 120 Meter hohes Wohnhochhaus an der Olof-Palme-Allee zu errichten, löse „massive Abstandsflächenthemen“ aus, erklärte die Kölner Immobiliengesellschaft in dem Schreiben, das dem GA vorliegt. CDU und FDP fürchten Verzögerungen und fordern nun in einer Pressemitteilung, dass die Stadt die Sache in der nächsten Sitzung des Stadtrats am 20. Juni aufklärt und den Projektentwickler einbindet.