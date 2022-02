Feuer in Bonn : Feuerwehr rettet zwei Hunde bei Brand in Ippendorf

Auf der Ippendorfer Allee geriet am Sonntagnachmittag das Oberschoss eines Wohnhauses in Brand. Foto: Matthias Kehrein

Bonn Am Sonntagnachmittag sind die Einsatzkräfte der Feuerwehr Bonn in den Ortsteil Ippendorf ausgerückt. Ein Wohnhaus an der Ippendorfer Allee war in Brand geraten. Zwei Hunde wurden aus dem Gebäude gerettet.



Gegen 15 Uhr am Sonntagnachmittag schlugen Anwohner in der Ippendorfer Allee Alarm und riefen die Feuerwehr. Ein Wohnhaus war im Obergeschoss in Brand geraten.

Die kurze Zeit später eintreffenden Einsatzkräfte gingen mit Atemgeräten vor und konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zwei Bewohner verließen unbeschadet das Gebäude. Laut Einsatzleiter Thomas Nelles wurden zwei Hunde, die sich noch im Haus befanden, geborgen.