Erkenntnis nach Festnahme in Bonn Islamist Abdul Alim Hamza musste ausreisen, kehrte aber zurück

Der als islamistischer Gefährder eingestufte Abdul Alim Hamza befindet sich weiterhin in Abschiebehaft. Am Dienstag war er bei einem Termin in der Bonner Ausländerbehörde festgenommen worden. Der polizeiliche Staatsschutz hatte ihn in den vergangenen Monaten beobachtet und ein seitenlanges Dossier über ihn verfasst, wonach er Hasspropaganda verbreite. Auch in Bonn trat er zuletzt auf.