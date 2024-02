Bibliotheken und Buchhandlungen Bonn ist die deutsche Bücherhauptstadt

Knapp hinter Bonn liegt eine weitere Stadt in NRW. In Münster kommen rund 20 bücherbezogene Einrichtungen auf 100.000 Einwohner. In anderen Städten in NRW sieht die Situation allerdings schlechter aus. So kommen in Köln laut Auswertung nur rund drei Bibliotheken auf 100.000 Einwohner.