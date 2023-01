Großstädte im Fitness-Check : Bonn ist die fitteste Stadt Deutschlands

In Bonn gibt es verschiedene Sportangebote, unter anderem Zumba in der Beueler Rheinaue. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn In einem Vergleich der 20 größten deutschen Städte steht Bonn an der Spitze: Hier gibt es demnach die besten Voraussetzungen, um fit zu bleiben.

In den Kategorien Joggingstrecken, Fahrradtouren und Sportvereine erhielt Bonn die volle Punktzahl, weil die Stadt im Verhältnis zu ihrer Größe und Einwohnerzahl das beste Angebot in der Bundesrepublik vorzuweisen habe, heißt es. Am schlechtesten schnitt Bonn in den Kategorien Calisthenics Parks (6 Punkte) und Sportgeschäfte (7 Punkte) ab. In Calisthenics Parks können an Trainingsgeräten wie Hangelleitern und Klimmzugstangen Übungen mit dem eigenen Körpergewicht durchgeführt werden.