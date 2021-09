Bonn-Kalender mit Fotomotiven veröffentlicht : Bonn ist instagram-tauglich

Bonn Zwölf Motive plus Titelbild und Extraposter: Die Druckerei Brandt hat ihren fünften Bonn-Kalender mit den schönsten Motiven der Bonner Instagram-Community veröffentlicht. Die Gruppe igersbonn freut sich über immer mehr Abonnenten.

Die pastellfarbene Morgendämmerung am Rhein, die abendliche Sternstraße mit Festbeleuchtung oder ein quietschrot glänzender VW-Käfer in der Südstadt – Bonn hat viele charmante Seiten. Seit Freitag sind es noch ein Dutzend mehr: Die Druckerei Brandt hat ihren neuen großformatigen Kalender mit den besten Instagram-Fotos aus Bonn für das Jahr 2022 herausgebracht. „Genauer gesagt sind es sogar 14 Motive, denn außer dem Titelbild gibt es auch noch ein Extraposter am Ende dazu“, verriet Geschäftsführer Gunnar Kurz bei der Vorstellung am Alten Zoll.

Der Kalender erscheint bereits im fünften Jahr. Dabei kann Initiator Wim de Vries auf ein wahrhaft großes Netzwerk an Hobbyfotografen zurückgreifen, die mit dem Smartphone spontan, aber auch sehr gezielt die Stadt und die Region in Szene setzen. 5600 haben bei Instagram seine Gruppe igersbonn abonniert, in der de Vries jeden Tag ein eingesandtes Foto aus Bonn im Instagram-Netzwerk postet. Igers steht mithin schlicht als Kurzform für Instagramer. Bei der täglichen Bildauswahl stellt der Niederländer immer wieder fest, wie „instagramable“ Stadt und Region tatsächlich sind – also instagram-tauglich. Für den Kalender hat de Vries die Abonnenten der Gruppe um spezielle Einsendungen gebeten und rund 100 haben sich beteiligt. Wer bei Instagram übrigens an Selfies vor schöner Kulisse denkt, wie sie Influencerinnen und Influencer gerne aus dem Luxusurlaub posten, der liegt hier gänzlich falsch. Auf den ausgewählten Motiven ist kein einziger Mensch zu sehen.