Niedergermanischer Limes ausgezeichnet : Bonn ist Weltkulturerbe

Bonn Die Unesco hat den Niedergermanischen Limes als Teil der Grenze des antiken Römischen Reiches als neues Welterbe ausgezeichnet. Teil davon ist auch das ehemalige Römerlager im heutigen Bonner Norden.

Plötzlich ging doch alles ganz schnell: Noch am Morgen mitteleuropäischer Zeit hatte es geheißen, die Entscheidung werde auf Mittwoch vertagt. Am Dienstagnachmittag kam dann doch die ersehnte Nachricht aus der Stadt am ostchinesischen Meer: Der Niedergermanische Limes hat die Aufnahme in die Liste der Weltkulturerbestätten geschafft. Somit kann sich auch die Stadt Bonn mit diesem Siegel schmücken. Denn das ehemalige Römerlager im heutigen Bonner Norden war Teil der Kette von Befestigungen entlang des Rheins von Remagen bis zur Mündung – auch bekannt als „nasser Limes“. Daneben hat die Unesco zum ersten Mal auch jüdisches Kulturgut in Deutschland ausgezeichnet.