Fassadenbegrünung in Bonn : Jahrzehnte alter Efeu in der Weststadt soll entfernt werden

Eine Mieterin hat das Efeu fotografiert: Sie will die Begrünung der Hausfassade retten. Foto: Privat

Bonn Seit mehr als 30 Jahren rankt Efeu an der Hausfassade eines Mehrfamilienhauses an der Endenicher Allee. Während Mieter sich über die Begrünung freuen, sehen andere die Bausubstanz des Hauses in Gefahr.