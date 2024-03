Aloisiuskolleg und Heliand-Bund Jesuiten suchen nach weiteren Missbrauchsopfern eines Paters

Pater Stump soll Kinder und Jugendliche körperlich und sexuell missbraucht haben, seine Taten sind schon im vom Jesuitenorden in Auftrag gegebenen und 2011 veröffentlichten Aufklärungsbericht von Julia Zinsmeister dokumentiert. Aus dem Bericht und aus Gesprächen sei „das schwere Ausmaß der Taten deutlich geworden“. Nach neueren Bewertungen, so heißt es in dem Aufruf, könne nicht ausgeschlossen werden, dass „Pater Stump weiteren Missbrauch im Kontext des ND beziehungsweise des Heliand begangen hat“. Daher habe sich der Provinzial der Jesuiten in Absprache mit dem Ako entschieden, den Aufruf zu veröffentlichen.