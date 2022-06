Bonn : Jogger soll vor Auto gelaufen sein und Unfall verursacht haben

Bonn In Bonn ist am Freitag ein Jogger vor ein fahrendes Auto gelaufen. Dadurch entstand ein Unfall mit rund 20.000 Euro Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können.

Die Polizei Bonn sucht derzeit nach einem Jogger. Dieser soll am Freitagmorgen gegen 6.10 Uhr in Bonn-Weststadt auf der Poppelsdorfer Allee vor das Auto eines 52-Jährigen gelaufen sein. Wie die Polizei mitteilte, war der Autofahrer zu dieser Zeit in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Er habe versucht, dem Jogger auszuweichen. Dabei soll er ein Auto, das in Höhe der Hausnummer 41 geparkt war, beschädigt haben.