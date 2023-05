Raub am Bonner Hofgarten Jugendliche bedrohen Altersgenossen mit Schlagring

Am Samstagabend haben zwei jugendliche Tatverdächtige zwei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mutmaßlich mit Schlagringen bedroht und ausgeraubt. Das teilt die Polizei am Dienstag mit. Gegen 18.15 Uhr sollen die beiden 17-jährigen Verdächtigen die Geschädigten am Bonner Hofgarten getrennt und mit Schlagringen bedroht haben. Die Tatverdächtigen konnten einen zweistelligen Geldbetrag erbeuten und seien danach vom Tatort geflohen, heißt es weiter.