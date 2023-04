Gericht in Bonn Jugendlicher nach Vergewaltigung zu Bewährungsstrafe verurteilt

Mehr wie ein Kind als wie ein Erwachsener wirkte der junge Sachse, der in Bonn wegen einer Vergewaltigung vor Gericht stand: Nun hat die 2. Große Strafkammer den heute 22-Jährigen zu einer anderthalbjährigen Jugendstrafe auf Bewährung verurteilt. Über eine Chatgruppe hatte der als lernbehindert geltende junge Mann vor rund zwei Jahren eine junge Bonnerin kennengelernt. Man fand einander sympathisch – die beiden betrachteten sich wohl als seelenverwandt, nachdem sie einander traurige Erlebnisse aus ihren jungen Leben erzählt hatten. Im Juli verabredeten sich die zwei dann erstmals zu einem persönlichen Treffen miteinander. Nach einer über siebenstündigen Fahrt mit Regionalzügen traf der junge Mann aus einer Kleinstadt bei Leipzig dann am 3. Juli 2021 am Bonner Hauptbahnhof ein.