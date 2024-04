Jugger-Turnier Ungewöhnliche Sportart bringt internationale Gäste nach Bonn

Anlaufstellen

In der Region ist der Verein Jugger Bonn/Rhein-Sieg die Anlaufstelle für alle, die diesen Sport ausüben möchten. Der Verein hat zwei Erwachsenen-Teams – die Profi-Mannschaft Flying Juggmen und die Jumping Juggmen –, die Jugendmannschaft Rising Juggmen und die Little Juggmen für Kinder ab acht Jahren. „Men“ ist hier nicht wörtlich zu nehmen: Jugger ist ein gemischtgeschlechtlicher Sport. Rings um Bonn findet man die nächsten Vereine in Köln – die Cologne Raptors – und in Bendorf bei Koblenz – The Crossfighters. Weitere Mannschaften findet man in Aachen, Düsseldorf und Essen. In allen Bundesländern haben sich inzwischen Vereine gebildet, die auch in Regionalligen spielen und eine deutsche Meisterschaft austragen. Infos auf www.jugger.de und für den Bonner Verein auf www.jugger-bonn.de. Auch bei der diesjährigen FeenCon an und in der Integrierten Gesamtschule Beuel, werden am letzten Wochenende im Juni die Flying Juggmen wieder vertreten sein. Das Gute daran: Dort kann man auch selber mal reinschnuppern und mit der Pompfe auf dien Gegner zustürmen. Der Bonner Verein könnte sich problemlos noch vergrößern, sagt Paula Goralski. kpo